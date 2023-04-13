Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Бургасская область
Nesebar
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Nesebar, Болгария
Святой Влас
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
74 м²
3 Этаж
€ 66,330
ID 31111784Offered for sale:One-bedroom apartment in the complex Magic Dreams in Sveti Vlas.…
Квартира
София, Болгария
250 м²
4/4 Этаж
€ 486,389
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a luxuriously furnished four-bedroom apartment in. Gorna B…
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
62 м²
4 Этаж
€ 78,792
#31001796For sale an apartment in a residential building in PomorieLocation: PomoriePrice: 8…
Дом 5 спален
Senovo, Болгария
6 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 2
€ 34,651
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от города Разград. Деревня является ц…
Квартира
Kavarna, Болгария
69 м²
€ 75,469
Описание: Комплекс находится в городе Каварна, расположен в 60 км от города Варна и…
Дом 2 спальни
Polski Trambesh, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 84,692
Прекрасная 2 кровати, 2 баня с большим двором возле Polski Trambesh IBG Real Estates рада п…
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
11 328 м²
6/4 Этаж
€ 87,198
Большая квартира с 2 спальнями и видом на бассейн в Санни Мечта, Санни Бич IBG Real Estates…
Квартира
Витоша, Болгария
95 м²
1/4 Этаж
€ 122,550
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в роскошном комплексе в. Манастич…
Квартира
Bata, Болгария
€ 97,000
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
4/6 Этаж
€ 49,544
1-комнатная квартира с видом на бассейн в Balkan Breeze 2, Санни Бич IBG Real Estates рада …
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
Количество этажей 4
€ 83,284
Эксклюзивное предложение нашего агентства, ключ в офисе! Квартира расположена в комплексе Фл…
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
84 м²
3 Этаж
€ 70,785
#27652552 We offer a spacious one-bedroom apartment with panoramic sea views, with a minimum…
Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты