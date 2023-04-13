Купить пентхаус с бассейном в Nesebar, Болгария

Квартира 2 спальни Солнечный берег, Болгария 3 Количество комнат 1 ванных комнат 11 328 м² 6/4 Этаж

€ 87,198

Большая квартира с 2 спальнями и видом на бассейн в Санни Мечта, Санни Бич IBG Real Estates…