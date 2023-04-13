Купить пентхаус с видом на море в Nesebar, Болгария

Квартира 1 спальня Солнечный берег, Болгария 2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 5/6 Этаж

€ 61,280

Прекрасная квартира с видом на 1 спальню и бассейн в SolMarine Complex, Солнечный берег IBG…