Купить пентхаус с видом на горы в Nesebar, Болгария

Квартира 1 спальня Ахелой, Болгария 2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/5 Этаж

€ 43,924

Мы рады предложить эту квартиру с одной спальней, расположенную на 2 этаже в комплексе Viney…