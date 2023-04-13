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Купить недвижимость с видом на горы в Nesebar, Болгария

Несебр
705
Святой Влас
353
Obzor
21
1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 78,000
Квартира расположена в комплексе, расположенном на первой линии в южной части Несебра с широ…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на море
с бассейном
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