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Купить дом с видом на море в Nesebar, Болгария

Святой Влас
22
Несебр
21
Obzor
3
4 объекта найдено
Дом 3 спальнив Несебр, Болгария
Дом 3 спальни
Несебр, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
Дом 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
Дом 4 спальнив Солнечный берег, Болгария
Дом 4 спальни
Солнечный берег, Болгария
5 Количество комнат 3 ванных комнат 393 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Роскошный дом с видом на море с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и собственным бассейном в с…
Дом 5 спаленв Emona, Болгария
Дом 5 спален
Emona, Болгария
90 м² 2 Этаж
€ 190,610
#27954276 оWe offer a two-storey house in a quiet and picturesque location, 48 km away. from…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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