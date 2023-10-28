Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Nadejda
  5. Дома

Дома в Nadejda, Болгария

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Budzhaka, Болгария
Квартира 3 спальни
Budzhaka, Болгария
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Этаж 2
#31299794Large apartment with 2 bedrooms in "Izgrev 4".Price: 109000 euroLocation: SozopolRo…
€109,000
Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Земельный участок для строительства комплекса, г. Бяла, Варненская область.   Преимуще…
€138,080
Квартира 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Этаж -1
ID 30871458Price: 273,390 euros.Locality: Saint VlasRooms: 4Total area: 168.24 sq. m.Floor: …
€273,390
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Площадь 4 700 м²
Участок площадью 4 700 кв. м. в с. Шкорпиловци, недалеко от моря. Находится на главной до…
€258,500
Квартира в Бургасская область, Болгария
Квартира
Бургасская область, Болгария
€84,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Несебр, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/6
Двухкомнатная квартира с видом на бассейн в Эстебане, Несебр Мы рады предложить эту мебли…
€83,397
Дом с двором, с баней в Витоша, Болгария
Дом с двором, с баней
Витоша, Болгария
Площадь 260 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
€650,000
Квартира в Поморие, Болгария
Квартира
Поморие, Болгария
Площадь 9 014 м²
Представляем Вашему вниманию земельный участок  с проектом для курортного строительства в …
€1,35 млн
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Новый апартамент с одной спальней в самом роскошном комплексе „Аргишт Партез“  на знаменит…
€150,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 9 в коммуникативном …
€66,460
Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 4
Тристаен апартамент в комплекс Гербер 3 в Слънчев Бряг, България, #32002526Цена: 62 500 евро…
€61,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Варна, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Варна, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Bestay Property presents a spacious penthouse on top floor with built-up area of 352 sq.m. T…
€195,929

Параметры недвижимости в Nadejda, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти