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Жильё в Nadejda, Болгария

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 2/9
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира кв. Надежда 2 с бонусной террас…
€150,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Надежде 1. Квартира расположен…
€99,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается полностью меблированная двухкомнатная квартира в Надежде…
€165,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
€136,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Надежда 2 в коммуникативном…
€90,215
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 88 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Надежда 2 в коммуникативном…
€123,270
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 116 м²
Этаж 4/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment with TWO PARCOMES is for sale in. Nadezhda …
€146,500

Параметры недвижимости в Nadejda, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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