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Многоуровневые квартиры в Болгарии

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бургас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бургас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/6
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - просторный меблированный мезоне…
€315,000

Параметры недвижимости в Болгарии

с видом на море
недорогая
элитная
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