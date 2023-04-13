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Купить недвижимость с видом на горы в Болгарии

квартиры
2350
дома
290
4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Дом 3 спальнив Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 600 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Hit Properties предлагает замечательную семейную недвижимость, расположенную в районе Ветрен…
Квартира 1 спальняв Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 78,000
Квартира расположена в комплексе, расположенном на первой линии в южной части Несебра с широ…
Вилла 6 спаленв Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален
Harmanli, Болгария
10 Количество комнат 6 ванных комнат 5 000 м² Количество этажей 3
€ 165,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…

Регионы с недвижимостью на продажу

Софийская область
София
Святой Влас
Поморие
Варненская область
Добричская область
Созополь
Витоша
Ахелой
Приморско
Kameno
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Balchik
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Obzor
Chernomorets
Вробница
Dolni Chiflik
Русенская область

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