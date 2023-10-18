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Дома в Монтанская область, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Montana, Болгария
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Montana, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 450 м²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
€777,000

Параметры недвижимости в Монтанская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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