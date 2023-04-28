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Виллы в Malko Tarnovo, Болгария

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла в Malko Tarnovo, Болгария
Вилла
Malko Tarnovo, Болгария
168 м² 12 Этаж
€ 41,200
Обеспечена полная климатизация. Все дома в этом комплексе высокого класса предлагают редкий …

Параметры недвижимости в Malko Tarnovo, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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