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Жильё в Malko Tarnovo, Болгария

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Byala Voda, Болгария
Дом 5 спален
Byala Voda, Болгария
200 м² 2 Этаж
€ 43,610
#27089270We offer to your attention a house with a yard,furnished in domestic stylePrice: 44…
Вилла в Malko Tarnovo, Болгария
Вилла
Malko Tarnovo, Болгария
168 м² 12 Этаж
€ 41,200
Обеспечена полная климатизация. Все дома в этом комплексе высокого класса предлагают редкий …

Параметры недвижимости в Malko Tarnovo, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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