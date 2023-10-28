Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Lozenec
  5. Особняки

Особняки в Lozenec, Болгария

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Budzhaka, Болгария
Квартира 3 спальни
Budzhaka, Болгария
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Этаж 2
ID 31288058For sale a two-bedroom apartment with partial sea view,250 meters from the sea.Co…
€110,500
Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этаж 2
Unique two-bedroom apartment with partial sea view on the first line ID 31440238Price: 113 5…
€113,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 6/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€225,340
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 1 200 м²
Четырехэтажный семейный отель в районе курорта Константин и Елена, в 8 км от центра Варны.…
€490,000
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Площадь 9 860 м²
Участок земли, площадью 6 000 кв.м., с проектом Комплекса курортных апартаментов, располож…
€2,20 млн
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Этаж 4
For sale it is offered:1 bedroom apartment with sea viewCost: 121,000 eurosLocality: Sveti v…
€121,000
Квартира 3 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 3 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Этаж 6
ID 31712596Cost: 200,000 eurosLocation: NessebarRooms: 3Floor: 6 of 6Total area: 145 sq. m.M…
€200,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 2/5
Отлично 156 кв.м. 2-х комнатная квартира в Каса Реал, Первая линия к морю IBG Real Estates …
€164,232
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 4/5
IBG Real Estates offers for sale this furnished two-bedroom apartment located on the 4th flo…
€80,121
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Этаж 1
ID 31606164We offer for sale an apartment with 2 bedrooms in the complex "Florence Grand Pal…
€137,152
Квартира в Kosharitsa, Болгария
Квартира
Kosharitsa, Болгария
Площадь 146 м²
Представляем Вашему вниманию дома и виллы в Кошарице. Расположение Коттеджный поселок…
€80,000
Квартира 5 спален с двором в Золотые Пески, Болгария
Квартира 5 спален с двором
Золотые Пески, Болгария
Количество спален 5
Площадь 254 м²
Этаж 3
#27360946 We offer two floors of a house in the village of Kranevo, Dobrich region, in a qui…
€187,800

Параметры недвижимости в Lozenec, Болгария

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти