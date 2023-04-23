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Дома в Кюстендилская область, Болгария

Кюстендил
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1 объект найдено
Дом в Кюстендил, Болгария
Дом
Кюстендил, Болгария
350 м²
€ 164,000
Газифицирана    • Тухла • С гараж • Интернет връзка • Обз…

Параметры недвижимости в Кюстендилская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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