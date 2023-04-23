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Жильё в Kubrat, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kubrat, Болгария
Дом 3 спальни
Kubrat, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 83,500
IBG Real Estates рада предложить на продажу этот дом с 3 спальнями, земельный участок 2083 к…
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