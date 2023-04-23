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Жильё в Kremikovci, Болгария

2 объекта найдено
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
64 м² 1/5 Этаж
€ 98,985
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Квартира с одной спальней на продажу. Хаджи Димитар. Квартира расп…
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
64 м² 1/5 Этаж
€ 98,985
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Хаджи Димитар в коммуникативн…

Параметры недвижимости в Kremikovci, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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