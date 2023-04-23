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Дома в Krasno selo, Болгария

1 объект найдено
Дом 1 спальня в Sofia City, Болгария
Дом 1 спальня
Sofia City, Болгария
3 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 15,500
IBG Real Estates is pleased to offer this one storied house, in a nice village near Balchik …

Параметры недвижимости в Krasno selo, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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