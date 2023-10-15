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Жильё в Krasna poliana, Болгария

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 72 м²
Этаж 1/9
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Продается квартира с одной спальней в.к. Лагерь рядом с будущ…
€81,441
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 105 м²
Этаж 9/9
DREAM WISHEN REAL ESTATE Selling a panoramic, two-bedroom apartment in zh.k. The camp next t…
€148,130
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment for sale in. Krasna Polyana 2 next to the f…
€98,543
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 81 м²
Этаж 8/9
€97,287
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 102 м²
Этаж 7/9
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment for sale in zh.k. The camp next to the futu…
€126,028

Параметры недвижимости в Krasna poliana, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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