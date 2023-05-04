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Дома в Kovachevtsi, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Kovachevtsi, Болгария
Дом 5 комнат
Kovachevtsi, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€ 160,000

Параметры недвижимости в Kovachevtsi, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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