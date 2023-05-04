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Жильё в Kotel, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спален в Medven, Болгария
Дом 5 спален
Medven, Болгария
310 м² 3 Этаж
€ 165,000
#19236529Villa located at the foot of the Balkan Mountains, surrounded by greenery and beaut…

Параметры недвижимости в Kotel, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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