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Дома в Kostinbrod, Болгария

1 объект найдено
Дом в Kostinbrod, Болгария
Дом
Kostinbrod, Болгария
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает отдельно стоящий дом в комплексе бесплатного обслуживания в…
€190,000

Параметры недвижимости в Kostinbrod, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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