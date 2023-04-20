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Купить недвижимость в Kostinbrod, Болгария

Kostinbrod
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Kostinbrod, Болгария
Квартира 2 спальни
Kostinbrod, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 37,000

Параметры недвижимости в Kostinbrod, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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