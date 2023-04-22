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15 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Lozenets, Болгария
75 м²
3 Этаж
€ 166,700
ID 30989070We offer a large, bright apartment with one bedroom and a practical kitchen combi…
Квартира 3 спальни
Lozenets, Болгария
134 м²
-1 Этаж
€ 233,400
ID 31208684We offer a large, bright apartment with two bedrooms and a practical kitchen comb…
Дом 4 спальни
Lozenets, Болгария
206 м²
1 Этаж
€ 317,520
ID 30333152Beautiful, modern and well-maintained two-storey house in a quiet picturesque pla…
Квартира
Lozenets, Болгария
37 м²
€ 45,073
Комплекс апартаментов в 100 метрах от пляжа, курортный поселок Лозенец Преимущества -К…
Квартира
Lozenets, Болгария
€ 80,000
Аттрактивный участок для строительства однофамильного дома в престижном и одном из лучших че…
Квартира
Lozenets, Болгария
49 м²
€ 58,900
Люксовый комплекс на первой линии моря в курортном поселке Лозенец, 65 км от г. Бургас. …
Квартира
Lozenets, Болгария
241 м²
€ 275,712
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. …
Квартира
Lozenets, Болгария
75 м²
€ 74,930
Полностью самостоятельный комплекс с квартирами для отдыха, построенный в парковой зоне у …
Квартира
Lozenets, Болгария
145 м²
€ 158,000
Коттеджный посёлок в 3 км. от курортного поселка Лозенец. Местоположение …
Квартира
Lozenets, Болгария
59 м²
€ 54,990
Полностью самостоятельный комплекс с квартирами для отдыха, построенный в парковой зоне у …
Квартира
Lozenets, Болгария
50 м²
€ 70,238
Фешенебельный курортный комплекс среди уникального парка у самой пляжной полосы в жи…
Вилла
Lozenets, Болгария
6 670 м²
€ 3,200,000
Квартира 2 комнаты
Lozenets, Болгария
2 Количество комнат
90 м²
€ 160,000
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис. Роскош…
Квартира 2 комнаты
Lozenets, Болгария
2 Количество комнат
78 м²
€ 100,000
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис. …
Дом
Lozenets, Болгария
175 м²
€ 780,000
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house…
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