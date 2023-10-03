ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Болгария
Kazanlak
Жильё с видом на горы в Kazanlak, Болгария
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
София, Болгария
1
1
55 м²
Bestay Property offers a premise with the status of an Art Club Cafe in the ideal center of …
€195,473
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Солнечный берег, Болгария
2
50 м²
Квартира в благоустроенном жилом комплексе, расположенном в западной части популярного болга…
€36,999
1
Рекомендовать
Квартира
Kosharitsa, Болгария
Участок в регуляции с правом на строительство в живописном месте курортного поселка Кошари…
€39,314
Рекомендовать
Квартира
София, Болгария
85 м²
€112,902
Рекомендовать
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
64 м²
Апарт-комплекс на черноморском курорте Константин и Елена, в непосредственной близости от…
€57,459
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
3
97 м²
3
ID 31893468Price: 102 105 eurosLocation: Sveti VlasRooms: 3Total area: 97 sq. m.Floor: 3/4Ma…
€102,927
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
2
60 м²
5
ID31220020For sale apartment with 1 bedroom in resort complex "Magnolia" Residence 6, Price:…
€73,011
Рекомендовать
Квартира с двором, с баней
София, Болгария
74 м²
8
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает солнечную однокомнатную квартиру на первом этаже с OFIS STA…
€127,015
Рекомендовать
Квартира
Kichevo, Болгария
300 м²
Роскошный двухэтажный дом в 15 км от города Варна. Преимущества -тихая и спокойная…
€211,691
Рекомендовать
Квартира
София, Болгария
145 м²
5/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
€267,134
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
3
106 м²
4
ID30748910Apartment with 2 bedrooms in the complex Scarab 15, without a support feePrice: 14…
€148,889
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ravda, Болгария
2
1
5 м²
2/4
Мы рады предложить эту меблированную однокомнатную квартиру, расположенную на 2-м этаже (с л…
€70,023
1
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Kazanlak, Болгария
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL