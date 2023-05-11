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Жильё с видом на море в Kavarna, Болгария

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
€ 48,990

Параметры недвижимости в Kavarna, Болгария

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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