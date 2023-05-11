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Квартиры в Kavarna, Болгария

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 48,990
Квартира 2 спальни в Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
€ 48,990
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
€ 132,000
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Площадь 67 м²
€ 86,700
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Площадь 111 м²
€ 105,000
Квартира в Mogilishte, Болгария
Квартира
Mogilishte, Болгария
Площадь 70 м²
€ 44,000
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Площадь 69 м²
€ 75,469
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Площадь 124 м²
€ 170,900

Параметры недвижимости в Kavarna, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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