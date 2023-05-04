Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Karnobat
  5. Дома

Дома в Karnobat, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ognen, Болгария
Дом 3 спальни
Ognen, Болгария
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
€ 22,000

Параметры недвижимости в Karnobat, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти