Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Kameno
  5. Квартиры

Квартиры в Kameno, Болгария

Квартира В архив
Очистить
27 объектов найдено
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 138,500
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 77,000
Квартира 2 спальни в Rusokastro, Болгария
Квартира 2 спальни
Rusokastro, Болгария
2 ванных комнат
€ 110,000
Квартира 2 спальни в Rusokastro, Болгария
Квартира 2 спальни
Rusokastro, Болгария
2 ванных комнат
€ 259,900
Квартира 1 спальня в Rusokastro, Болгария
Квартира 1 спальня
Rusokastro, Болгария
1 ванных комнат
€ 60,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 13,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 16,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 115,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 71,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 133,990
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 350,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 62,400
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 66,950
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 56,600
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 84,500
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 56,400
Квартира 2 спальни в Rusokastro, Болгария
Квартира 2 спальни
Rusokastro, Болгария
3 ванных комнат 126 м²
€ 162,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
78 м² 10 Этаж
€ 54,593
We offer you a new building in one of the best areas of the city of Burgas – LCD, Lazur. The…
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 295,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 125,000
Квартира 1 спальня в Rusokastro, Болгария
Квартира 1 спальня
Rusokastro, Болгария
1 ванных комнат
€ 59,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 18,149
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 276,000
3-х комнатная квартира площадью 132 кв.м. на 11-м этаже в доме категории – „люкс”, напротив…
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 149,000
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 89,900
Квартира в Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 50,000
Квартира 1 спальня в Rusokastro, Болгария
Квартира 1 спальня
Rusokastro, Болгария
1 ванных комнат 92 м²
€ 110,400

Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти