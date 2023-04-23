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Болгария
Бургасская область
Kameno
Квартиры
Квартиры в Kameno, Болгария
Квартира
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27 объектов найдено
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Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 138,500
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 77,000
Квартира 2 спальни
Rusokastro, Болгария
2 ванных комнат
€ 110,000
Квартира 2 спальни
Rusokastro, Болгария
2 ванных комнат
€ 259,900
Квартира 1 спальня
Rusokastro, Болгария
1 ванных комнат
€ 60,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 13,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 16,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 115,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 71,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 133,990
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 350,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 62,400
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 66,950
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 56,600
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 84,500
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 56,400
Квартира 2 спальни
Rusokastro, Болгария
3 ванных комнат
126 м²
€ 162,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
78 м²
10 Этаж
€ 54,593
We offer you a new building in one of the best areas of the city of Burgas – LCD, Lazur. The…
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 295,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 125,000
Квартира 1 спальня
Rusokastro, Болгария
1 ванных комнат
€ 59,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 18,149
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 276,000
3-х комнатная квартира площадью 132 кв.м. на 11-м этаже в доме категории – „люкс”, напротив…
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 149,000
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 89,900
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 50,000
Квартира 1 спальня
Rusokastro, Болгария
1 ванных комнат
92 м²
€ 110,400
Параметры недвижимости в Kameno, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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