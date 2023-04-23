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Виллы в Калофер, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты
Калофер, Болгария
4 Количество комнат 450 м²
€ 25,000
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