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Дома в Калофер, Болгария

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с Spalni в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты с Spalni
Калофер, Болгария
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: Светлую, прост…
€25,000
Realting.com
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