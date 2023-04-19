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Купить недвижимость в Ivanovo, Болгария

2 объекта найдено
Дом 1 спальняв Shtraklevo, Болгария
Дом 1 спальня
Shtraklevo, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 41,200
1-местный меблированный дом в Штраклево IBG Real Estates предлагает на продажу этот уютный …
Дом 1 спальняв Ivanovo, Болгария
Дом 1 спальня
Ivanovo, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 1
€ 15,000
1-местный дом с садом возле Русе IBG Real Estates предлагает на продажу этот кирпичный дом,…

Параметры недвижимости в Ivanovo, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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