ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Болгария
Ilinden
Дома
Дома в Ilinden, Болгария
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Солнечный берег, Болгария
32 м²
2
ID 30977570 Studio in complex Casa RossPrice: 34 999 euro. Location: Sunny BeachRooms: 1Tota…
€34,999
1
Рекомендовать
Квартира
Солнечный берег, Болгария
40 м²
2
ID 31309716For sale is offered:luxury studio with panoramic views of the pool and the inner …
€52,500
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Несебр, Болгария
4
186 м²
1
ID 30709678A two-storey townhouse in a gated complex in Nessebar on the first line is offere…
€450,000
Рекомендовать
Дом
Бургасская область, Болгария
€135,000
Рекомендовать
Квартира
Kavarna, Болгария
69 м²
Описание: Комплекс находится в городе Каварна, расположен в 60 км от города Варна и аэр…
€75,469
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
3
120 м²
7
ID 31447470Price: 88 450 eurosLocation: Sunny BeachRooms: 3Total area: 120 sq.m.Floor: 7/8Se…
€88,450
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Изгрев, Болгария
8
9
1 100 м²
Bestay Property presents a very luxury property in the Diplomatic region in Sofia. The estat…
€3,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
3
1
65 м²
4/4
IBG Real Estates is pleased to offer this 2-bedroom apartment, located on the 4th floor in c…
€64,601
Рекомендовать
Квартира
Zidarovo, Болгария
150 м²
Комплекс с эксклюзивными домами, расположенный в районе кемпинга Веселие, город Созополь. …
€315,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
79 м²
6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€114,550
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
2
70 м²
4
1 bedroom apartment in complex Atos#31751640 IPrice: 45 000 euroLocation: Sunny BeachRooms: …
€45,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
74 м²
4/12
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Красно Село. Квартира располож…
€100,143
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ilinden, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL