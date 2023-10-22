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Квартиры в Ilinden, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 3 комнаты
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 3
Площадь 121 м²
€110,000

Параметры недвижимости в Ilinden, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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