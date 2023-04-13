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Купить дом с бассейном в Болгарии

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таунхаусы
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5 объектов найдено
Дом 3 спальнив Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом 5 спаленв София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Дом 2 спальнив Banya, Болгария
Дом 2 спальни
Banya, Болгария
2 ванных комнат 130 м²
€ 39,000
Bestay Property представляет дом отдыха в деревне Дольно Драглиште. Дом расположен на участк…
Дом 7 спаленв Bansko, Болгария
Дом 7 спален
Bansko, Болгария
8 ванных комнат 769 м²
€ 950,000
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
Дом 3 спальнив Bansko, Болгария
Дом 3 спальни
Bansko, Болгария
3 ванных комнат 661 м²
€ 300,000
Сказочный горный дом в Банско, гольф и загородный клуб Пирин. Недвижимость имеет площадь 661…

Регионы с недвижимостью на продажу

Софийская область
Поморие
Добричская область
Святой Влас
София
Созополь
Kameno
Варненская область
Витоша
Русенская область
Dolni Chiflik
Sredets
Благоевградская область
Kiten
Obzor
Ахелой
Приморско
Chernomorets
Tsarevo
Бяла

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