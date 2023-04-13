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Купить дом с видом на море в Болгарии

виллы
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таунхаусы
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8 объектов найдено
Дом 3 спальнив Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 334,990
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
Дом 8 спаленв Balchik, Болгария
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
Дом 3 спальнив Несебр, Болгария
Дом 3 спальни
Несебр, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
Дом 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
Дом 4 спальнив Budzhaka, Болгария
Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
5 Количество комнат 5 ванных комнат 471 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Роскошный дом с видом на море / бассейн и 4 спальни в Созополисском курортном комплексе, Соз…
Дом 4 спальнив Солнечный берег, Болгария
Дом 4 спальни
Солнечный берег, Болгария
5 Количество комнат 3 ванных комнат 393 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Роскошный дом с видом на море с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и собственным бассейном в с…
Дом 5 спаленв Emona, Болгария
Дом 5 спален
Emona, Болгария
90 м² 2 Этаж
€ 190,610
#27954276 оWe offer a two-storey house in a quiet and picturesque location, 48 km away. from…
Дом 5 спаленв Zidarovo, Болгария
Дом 5 спален
Zidarovo, Болгария
5 ванных комнат 450 м²
€ 620,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Созополь
Kameno
Витоша
Balchik
Русенская область
Dolni Chiflik
Sredets
Благоевградская область
Каблешково
Kiten
Obzor
Ахелой
Приморско
Bansko
Smolian
Смолянская область
Chernomorets
Dobrinishte
Tsarevo
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