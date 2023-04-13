Купить дом с видом на море в Болгарии

Дом 3 спальни Несебр, Болгария 4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2

€ 200,000

Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…