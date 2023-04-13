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Купить дом с видом на горы в Болгарии

виллы
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таунхаусы
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Дом 3 спальнив Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 600 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Hit Properties предлагает замечательную семейную недвижимость, расположенную в районе Ветрен…
Вилла 6 спаленв Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален
Harmanli, Болгария
10 Количество комнат 6 ванных комнат 5 000 м² Количество этажей 3
€ 165,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…

Регионы с недвижимостью на продажу

Balchik
Русенская область
Хасковская область
Dolni Chiflik
Sredets
Благоевградская область
Каблешково
Великотырновская область
Kiten
Obzor
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