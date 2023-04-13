Купить дом с видом на горы в Болгарии

Вилла 4 спальни Свиленград, Болгария 6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2

€ 45,000

Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…