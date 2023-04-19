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Купить дом в Хасковская область, Болгария

Svilengrad
4
Dimitrovgrad
1
Harmanli
1
Haskovo
1
6 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Вилла 6 спаленв Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален
Harmanli, Болгария
10 Количество комнат 6 ванных комнат 5 000 м² Количество этажей 3
€ 165,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
Таунхаус 3 спальнив Свиленград, Болгария
Таунхаус 3 спальни
Свиленград, Болгария
5 Количество комнат 1 ванных комнат 524 м² Количество этажей 1
€ 145,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
Дом 2 спальнив Haskovo, Болгария
Дом 2 спальни
Haskovo, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 920 м² Количество этажей 1
€ 28,000
DISCOUNTED PRICE OF 35000 EURO. DO NOT MISS THIS CHARMING VILLA AND GET YOUR DISCOUNT OF …
Дом 2 спальнив Cherepovo, Болгария
Дом 2 спальни
Cherepovo, Болгария
4 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 1
€ 13,000
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…
Дом 4 спальнив Levka, Болгария
Дом 4 спальни
Levka, Болгария
7 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 2
€ 18,000
Это твердое, кирпичный дом с четырьмя спальнями находится в тихом месте в деревне в Левке с …

Параметры недвижимости в Хасковская область, Болгария

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