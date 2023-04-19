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Купить дом в Harmanli, Болгария

1 объект найдено
Дом 2 спальнив Cherepovo, Болгария
Дом 2 спальни
Cherepovo, Болгария
4 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 1
€ 13,000
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…

Параметры недвижимости в Harmanli, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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