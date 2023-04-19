Купить недвижимость в Harmanli, Болгария

Дом 2 спальни Cherepovo, Болгария 4 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 1

€ 13,000

СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…