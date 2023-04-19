Купить недвижимость в Gotse Delchev, Болгария

Квартира 1 спальня Святой Влас, Болгария 2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 6/6 Этаж

€ 50,626

Продается двухкомнатная квартира с видом на море в комплексе Антония, Свети Влас Мы предлаг…