Купить недвижимость в Gotse Delchev, Болгария

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Параметры недвижимости в Gotse Delchev, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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