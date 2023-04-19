Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Благоевградская область
Gotse Delchev
Купить недвижимость в Gotse Delchev, Болгария
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
София, Болгария
119 м²
6/8 Этаж
€ 148,300
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Красивая деревня. Квартира …
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
64 м²
1 Этаж
€ 66,900
ID 30925910 Luxury apartment with 1 bedroom in majestic complex Price: 66 900 euro. Location…
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
69 м²
4 Этаж
€ 79,199
28945740For sale it is offered:Apartment with designer renovationCost: 79,999 eurosLocality:…
Квартира
Солнечный берег, Болгария
52 м²
1 Этаж
€ 45,837
#30586398Studio in a complex with a swimming pool,52sq.m.,46,300 euro,Sunny Beach.Price: 463…
Квартира
София, Болгария
125 м²
6/9 Этаж
€ 212,820
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
52 м²
2 Этаж
€ 112,210
#31037296 1-bedroom apartment in the Alexandrov complexResidence Price: 114 500 eurosLocalit…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
6/6 Этаж
€ 50,626
Продается двухкомнатная квартира с видом на море в комплексе Антония, Свети Влас Мы предлаг…
Квартира
Солнечный берег, Болгария
32 м²
4 Этаж
€ 35,145
ID 31119466 Studio in Casa Rosа complex, Sunny Beach.Price: 35,500 euros. Location: : Sunny …
Квартира 3 спальни
Ravda, Болгария
112 м²
2 Этаж
€ 79,199
Apartment with 2 bedrooms in lifestyle 3 complexPrice: 79 999 euro. Location: RavdaRooms: 3T…
Квартира
Святой Влас, Болгария
44 м²
€ 52,800
Комплекс класса "люкс" в непосредственной близости яхт-пристани и пляжа в курорт…
Квартира
Солнечный берег, Болгария
167 м²
€ 99,918
Жилой комплекс с бассейном в близости от самой популярной части курорта Солнечный берег - …
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
7/7 Этаж
€ 74,467
1-комнатная квартира с большим балконом в Sweet Homes 1, Солнечный берег IBG Real Estates п…
Параметры недвижимости в Gotse Delchev, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты