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Квартиры в Gorna Oryahovitsa, Болгария

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Параметры недвижимости в Gorna Oryahovitsa, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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