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Купить недвижимость в Gorna Oryahovitsa, Болгария

Borovo
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1 объект найдено
Дом 2 спальнив Borovo, Болгария
Дом 2 спальни
Borovo, Болгария
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 9,500
Двухместный дешевый дом с прекрасным видом возле Русе Недвижимость с потрясающим видом расп…

Параметры недвижимости в Gorna Oryahovitsa, Болгария

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