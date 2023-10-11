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Дома в General Toshevo, Болгария

1 объект найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в General Toshevo, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
General Toshevo, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates offers a partly renovated house, set on a large plot of land with size of 1…
€62,990
Realting.com
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