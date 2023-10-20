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Квартиры-студии в Galabovo, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Galabovo, Болгария
Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Galabovo, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/6
Предлагаем Вашему вниманию отличную квартиру-студию в комплексе Мидия Гранд Резорт. Midia …
€32,000

Параметры недвижимости в Galabovo, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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