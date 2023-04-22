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Квартиры в Габровская область, Болгария

Gabrovo
2
Triavna
1
Павел-Баня
1
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3 объекта найдено
Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
€ 43,700
Квартира в Павел-Баня, Болгария
Квартира
Павел-Баня, Болгария
€ 1,650,000
Инвестиционный проект из 15 домов с инфраструктурой в бальнеологическом городе Павел баня,…
Квартира в Voneshta voda, Болгария
Квартира
Voneshta voda, Болгария
€ 5,600,000
Элитная резиденция среди живописной природы, в 28 км от г. Велико Тырново. Преимущества …

Параметры недвижимости в Габровская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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