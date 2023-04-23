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Жильё в Elin Pelin, Болгария

Elin Pelin
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1 объект найдено
Квартира в Elin Pelin, Болгария
Квартира
Elin Pelin, Болгария
€ 1,320,000
Бутиковый гостиничный комплекс в уютном городке Елин Пелин, в 25 км от столицы София. &n…

Параметры недвижимости в Elin Pelin, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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