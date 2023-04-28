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Квартиры в Elhovo, Болгария

Elhovo
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1 объект найдено
Квартира в Elhovo, Болгария
Квартира
Elhovo, Болгария
1 050 м²
€ 220,000
Предлагаемый для продажи охотничье-туристический комплекс находится в селе, расположенном …

Параметры недвижимости в Elhovo, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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