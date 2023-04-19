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Купить недвижимость в Dve Mogili, Болгария

2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Dve Mogili, Болгария
Дом 3 спальни
Dve Mogili, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 21,500
IBG Real Estates рада предложить этот прекрасный дом в очень хорошем состоянии, расположенны…
Дом 3 спальнив Dve Mogili, Болгария
Дом 3 спальни
Dve Mogili, Болгария
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 18,000
3-комнатный дом с великолепным панорамным видом недалеко от Русе IBG Real Estates рада пред…
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