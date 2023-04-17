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Купить недвижимость в Dolni Chiflik, Болгария

Dolni Chiflik
4
18 объектов найдено
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 36,990
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
7 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 39,500
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 50,990
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
Дом 2 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 2 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
3 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 39,990
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
Квартирав Golitsa, Болгария
Квартира
Golitsa, Болгария
€ 84,500
Прекрасный 2-этажный дом вблизи курортного городка Бяла.   Преимущества -Распол…
Квартирав Venelin, Болгария
Квартира
Venelin, Болгария
€ 115,000
Предлагаются на продажу два соседних участка в курортной зоне Камчия, в 25 км от города Ва…
Дом 5 спаленв Detelina, Болгария
Дом 5 спален
Detelina, Болгария
370 м² 2 Этаж
€ 261,900
A new House in the village of Detelina is offered for sale. The house is located on a plot o…
Дом 4 спальнив Yunets, Болгария
Дом 4 спальни
Yunets, Болгария
154 м² 2 Этаж
€ 181,170
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…
Квартира 2 спальнив Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира 2 спальни
Shkorpilovtsi, Болгария
89 м² 3 Этаж
€ 70,560
#19335997Offered for sale:1 bedroom apartment on the first line of the sea.Cost: 72000 euros…
Квартирав Yunets, Болгария
Квартира
Yunets, Болгария
€ 69,000
Одноэтажный новопостроенный дом в закрытом комплексе, всего в 40 км от Варны. Преимущес…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
€ 378,045
Оборудованная база отдыха-кемпинг в непосредственной близости от морского берега, курортны…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
38 м²
€ 35,500
Новый жилой комплекс в поселке Шкорпиловци, в 40 км к югу от города Варны. Преимущества…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
€ 550,000
Представляем Вашему вниманию участок с проектом жилого здания на берегу моря в черноморско…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
€ 400,000
Представляем Вашему вниманию участок с проектом строительства трех жилых зданий в черномор…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
4 700 м²
€ 258,500
Участок площадью 4 700 кв. м. в с. Шкорпиловци, недалеко от моря. Находится на главной до…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
35 м²
€ 37,300
Современный курортный комплекс в близости от самого просторного песчаного пляжа на побереж…
Квартирав Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
9 860 м²
€ 2,200,000
Участок земли, площадью 6 000 кв.м., с проектом Комплекса курортных апартаментов, располож…
Квартира 2 спальнив Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира 2 спальни
Shkorpilovtsi, Болгария
71 м² 2 Этаж
€ 64,680
#26094240One-bedroom apartment in a club complex in Hunter's Club, Shkorpilovtsy, Varna regi…

Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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