Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область
  4. Банско
  5. Dobrinishte

Купить недвижимость в Dobrinishte, Болгария

11 объектов найдено
Дом 2 спальнив Dobrinishte, Болгария
Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат 98 м²
€ 120,000
Студияв Dobrinishte, Болгария
Студия
Dobrinishte, Болгария
28 м²
€ 24,500
Студияв Dobrinishte, Болгария
Студия
Dobrinishte, Болгария
28 м²
€ 25,990
Студия 1 спальняв Dobrinishte, Болгария
Студия 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 40 м²
€ 31,500
Квартира 1 спальняв Dobrinishte, Болгария
Квартира 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 5 425 м²
€ 38,000
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
5 925 м²
€ 44,000
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
63 м² 2 Этаж
€ 23,000
Квартира состоит из коридора, полностью оборудованной кухни / 2-х конфорочная плита, вытяжка…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 24,500
Эта оригинально оформленная квартира находится на третьем этаже жилого дома. Общая площадь к…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
74 м² 1 Этаж
€ 37,000
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
2 714 м²
€ 294,000
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км о…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
116 м²
€ 120,000
Предлагаем Вам комплекс, на территории которого расположены 9  полностью оборудованны…
Realting.com
Перейти